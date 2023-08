Respirare bellezza pulendo il mondo: pellegrini a caccia di rifiuti tra le dune di Riola

Riola

Lungo il settimo cammino raccolto un centinaio di bottiglie

“Seminare bellezza e non inquinamento”. Sono state queste parole della preghiera per la Terra il filo conduttore del settimo cammino promosso dall’Ufficio per la pastorale del turismo dell’Arcidiocesi di Oristano: all’appuntamento con i suggestivi scenari delle dune di Riola è stata abbinata la raccolta dei rifiuti trovati lungo il percorso.

Una promessa fatta dai pellegrini nel 2022 e mantenuta lunedì, 14 agosto. “Lo scorso anno ci eravamo lasciati con l’impegno di raccogliere le bottiglie in vetro abbandonate lungo le dune da decenni”, ricorda don Ignazio Serra. “Detto, fatto: i 23 pellegrini che hanno preso parte al cammino, armati di buste e di guanti, hanno portato via oltre un centinaio di bottiglie”.