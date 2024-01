Oristano

Ridotti i presidi distribuiti tutti i mesi dalle Asl

C’è chi è inchiodato a un letto con la Sla, chi con altre gravissime patologie. Li accomunano purtroppo quei macchinari che li aiutano a respirare e in questi giorni li accomuna anche la disperazione di dover affrontare l’ennesimo problema che l’emergenza sanitaria propone: il taglio dei presidi, indispensabili per il funzionamento di quelle apparecchiature salvavita. Da gennaio le forniture sono state ridotte in modo drastico e loro adesso protestano. C’è chi minaccia anche clamorose iniziative.

Uno dei primi a farsi sentire con uma pesante denuncia è stato Andrea Turnu, il noto dj e musicista di Ales malato di Sla e conosciuto come Dj Fanny: “Quando siamo andati a ritirare la fornitura per il mese di gennaio la farmacia della Asl ci ha consegnato 150 sondini anzichè i 400 che ottenevamo finora”, ha lamentato Turnu. “Ci hanno spiegato che la Regione ha tagliato i fondi, ma ho sentito anche altri pazienti di altre Asl e ho scoperto che alcuni di loro prendono piu sondini e altri di meno. Anche dei catheter mount (dispositivi che collegano la trachea al macchinario che consente la respirazione) ho avuto la metà della solita dotazione mensile : 35 anziché 70, e anche i filtri sono molti di meno di quelli che mi consegnavano nei mesi scorsi”. Un disagio con cui Andrea Turnu ha dovuto fare i conti già il mese scorso. “A dicembre la farmacia della Asl mi ha consegnato 200 sondini anziché i soliti 400, e alla mia mail di richiesta di spiegazioni mi hanno risposto che la fornitura era poca e che doveva essere divisa con tutti i pazienti”.

“Se i sondini non bastano siamo costretti a lavarli e riutilizzarli anche se sono da buttare via”, spiega ancora Andrea Turnu, “perchè servono per aspirare le secrezioni dalla trachea e il loro riutilizzo ci espone al rischio di infezioni”.

Alla base dei tagli nella distribuzione dei dispositivi destinati a chi ha bisogno di una ventilazione meccanica e ossigenoterapia a lungo termine, ci sarebbero le nuove linee di indirizzo emanate dalla giunta regionale con una delibera dello scorso mese di settembre, che fornisce indicazioni sulla “appropriatezza prescrittiva”. Allegata alla delibera c’è anche una tabella che elenca le quantità annuali massime erogabili per ogni dispositivo, e con cui di fatto si dispone un drastico taglio di quelle sinora assicurate a questi pazienti, costretti quindi ad acquistare il materiale di cui hanno bisogno o a utilizzare più volte i dispositivi monouso.

“La delibera della Regione che ha disposto il taglio delle forniture dei dispositivi ha preso atto della insufficiente disponibilità delle risorse che alla Sardegna arrivano dal Fondo Nazionale Assistenziale, destinate alla cura di questa e di altre patologie e che sono inferiori alle reali necessità della Sardegna”, ha spiegato Giuseppe Lo Giudice presidente della associazione “Insieme si può” che rappresenta 80 dei 230 malati di Sla censiti attualmente in Sardegna. Lo Giudice fa parte della Commissione regionale malattie neurogenerative, presieduta dall’assessore alla sanità, in cui siedono anche i rappresentanti degli operatori sanitari impegnati nella cura di queste patologia. Una Commissione già impegnata a garantire nelle diverse Asl isolane una uniformità di trattamento dei malati residenti nelle diverse zone della Sardegna per i quali da anni non vengono garantiti gli stessi livelli di assistenza.

“La distribuzione di questi fondi del Ministero”, riprende Giuseppe Lo Giudice, presidente dell’associazione “Insieme si può”, “non tiene conto della particolare incidenza della Sla in Sardegna (8 casi ogni 100 mila abitanti contro la media nazionale di 3 casi ogni 100 mila abitanti) che assegnano alla Sardegna un record mondiale. La Regione deve quindi chiedere e ottenere dallo Stato un incremento di questo fondo per poter assicurare un’adeguata assistenza ai malati di Sla sardi che, rispetto a quelli delle altre regioni usufruiscono già di un importante apporto a carico della stessa Regione attraverso il progetto “Tornando a Casa” , oltre agli interventi della Legge 162. Un servizio, quest’ultimo, utilizzato nel primo periodo di insorgenza della malattia, per il quale la nostra associazione ha chiesto un incremento dei fondi, considerato che in questa fase i malati e le loro famiglie hanno bisogno di un sostegno molto impegnativo”.

A protestare contro i tagli dei presidi in queste ore è anche Giuseppe Obinu, anestesista dell’ospedale San Martino di Oristano, padre di un ragazzo che ha necessità di ricorrere alla ventilazione meccanica e che come gli altri pazienti deve fare i conti con una fornitura insufficiente di dispositivi. Obinu che, per correttezza avverte di essere candidato alle prossime elezioni, ha affidato la protesta ai social: “Sono un medico che lavora sul territorio e anche il genitore di un paziente ventilato. Qualcuno mi deve spiegare perchè da qualche settimana i pazienti ventilati hanno ricevuto la riduzione della fornitura di alcuni presidi indispensabili, tra cui i sondini di aspirazione, e non lo deve spiegare solo a me. Deve farlo in fretta, sennò a Cagliari a protestare ci andiamo subito senza aspettare le elezioni”.

Lunedì, 22 gennaio 2024