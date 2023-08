Respinto da una donna, diffonde un video offensivo sui social: 39enne denunciato a Guasila.

I carabinieri di Guasila hanno denunciato per diffamazione attraverso social network e ingiuria un commerciante trentanovenne, originario del Marocco, già noto per precedenti vicende. Le indagini sono partite dalla querela presentata da una giovane di Guasila, e dalla successiva ricostruzione dei fatti: è emerso che nei giorni scorsi, verosimilmente per il fatto di essere stato respinto dalla donna, dopo averla ingiuriata e diffamata sulla pubblica via nei pressi della sua abitazione alla presenza di altre persone, l’uomo ha reiterato nei suoi confronti insulti e diffamazioni, realizzando un video offensivo in lingua araba che ha diffuso su Facebook. Resosi conto di averla fatta grossa e di rischiare qualcosa ha poi cancellato egli stesso dal social il video, allo scopo di non andare incontro a problemi giudiziari. Purtroppo per lui, dei suoi comportamenti sono rimaste ampie tracce.