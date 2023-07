Residenti del Corso in rivolta a Cagliari: “Tavolini e sedie davanti alle porte delle abitazioni”

Tavolini e sedie anche davanti al portone di un’abitazione privata. La segnalazione arriva dal corso Vittorio Emanuele II. “Ormai solo un’azione legale può avere efficacia per evitare soprusi e prevaricazioni che sono ormai all’ordine del giorno e della notte”, scrive Adolfo Costa, presidente del comitato dei residenti di Stampace, “vi invio un’immagine quotidiana di quanto sopra accennato vi ricordiamo che il rispetto delle regole deve essere prerogativa di ogni cittadino e che l’amministrazione deve vigilare perché nessuno possa permettersi di violare le regole impunemente”.

Intanto un locale di via Angioy è stato sanzionato dall’amministrazione: troppi tavolini sul marciapiede rispetto alle superfici concesse e musica diffusa all’esterno del locale. Il Comune ha deciso di stoppare la concessione sul suolo pubblico per 33 giorni, durante i quali tavolini e sedie non potranno essere sistemati all’aperto.