Renzi a Cagliari: “Il reddito di cittadinanza legge sbagliata, spesso finisce a chi non ne ha titolo”. Il leader di Italia Viva al Teatro Doglio per lanciare la sua campagna elettorale con Calenda, promettendo che la capolista Bonetti si impegnerà anche per la Sardegna. A prendere per primo la parola è stato però il senatore uscente Cucca, poi lo show di Renzi in un teatro gremito. Per provare a portare il Terzo Polo intorno al dieci per cento: “Un ritorno del governo Draghi è ancora possibile”, ha ribadito Renzi presentando il programma. (foto di Antonio Mastinu)

