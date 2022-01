Arborea

Rinnovato il consiglio di amministrazione

Nuovi amministratori alla 3A di Arborea. Remigio Sequi è stato eletto stamane presidente della cooperativa dal consiglio di amministrazione che sempre stamane è stato rinnovato dall’assemblea dei soci. Con Sequi fanno parte del cda Francesco Arcai, Flavio Cenghialta, Valentino Fettamelli, Gianni Schiavon, Gianfranco Piga, Giorgio Rossi, Bruno Petucco e Francesco Passerò.

“Un’elezione che arriva al termine di un naturale confronto all’interno della base sociale sul nuovo corso atto ad affrontare le sfide di un mercato profondamente trasformato in seguito all’avvento della pandemia”, fa sapere la cooperativa.

“La composizione del nuovo consiglio di amministrazione – informa la prima cooperativa lattiero casearia della Sardegna – riflette l’esigenza di rinnovamento emersa nel corso dell’ultima stagione assembleare. Il nuovo cda darà nuovo impulso al progetto di sviluppo avviato con successo negli ultimi anni che ha permesso ad Arborea di essere percepito come un player di rilievo nazionale con accresciute capacità produttive, rapporti commerciali consolidati con i principali distributori, obiettivi di sviluppo nei singoli mercati, sia in Italia che all’estero. Il nuovo ciclo favorirà il ricambio generazionale per rafforzare il distretto agroalimentare regionale e per costruire un futuro all’insegna dell’innovazione in grado di preservare i valori e mantenere salde le radici nel proprio territorio di appartenenza. La Cooperativa è e continuerà ad essere sia un luogo di ascolto e di confronto per tutti soci, sia un volano di crescita, sviluppo e benessere per l’intero territorio della Sardegna”.

Al precedente presidente Gianfilippo Contu e agli altri membri del precedente consiglio di amministrazione sono giunti i ringraziamenti di tutti i nuovi componenti del consiglio per il lavoro svolto in passato.

Chi è il nuovo presidente. Remigio Sequi è dottore commercialista molto noto e apprezzato. Già presidente dell’Ordine dei commercialisti della provincia di Oristano, è consigliere nazionale dello stesso Ordine. In passato ha guidato la Società bonifiche sarde ed è stato revisore di numerosi enti e società di primaria importanza. Remigio Sequi appartiene a una famiglia molto nota nel territorio della bonifica. Suo padre fu presidente del Consorzio di bonifica e guidò l’azienda zootecnica tuttora una delle principali realtà economiche della zona.

