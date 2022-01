Regione Sardegna, l’assessore all’Ambiente Gianni Lampis positivo al Covid

Covid, positivo l’assessore regionale all’Ambiente Gianni Lampis. “ Da oltre 10 giorni sono in isolamento nella mia abitazione e sarà ancora così per i prossimi essendo risultato positivo anche al secondo tampone molecolare”, ha scritto nel proprio profilo Facebook l’ esponente dell’esecutivo. “ Ora sto meglio, la sintomatologia di una brutta influenza dovrebbe essere passata e resta solo qualche postumo. Sto lavorando da casa sulle prime programmazioni del nuovo anno sperando di poter tornare in campo il prima possibile”.