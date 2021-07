“Regione e Chiesa sarda facciano ripartire anche le grandi feste religiose”

La pandemia ha di fatto finora impedito lo svolgimento di queste manifestazioni, malgrado l’avanzare della campagna vaccinale, la drastica riduzione della diffusione del virus e il passaggio di tutta l’Italia in zona bianca. Mentre progressivamente ripartono tutte le normali attività quotidiane, le manifestazioni religiose e gli annessi festeggiamenti civili sono cancellati, come “S’Ardia di Santu Antinu” a Sedilo, che si sarebbe dovuta svolgere proprio oggi e domani, rischiando, cosi facendo, di perdere una parte importante del patrimonio religioso, culturale e storico della Sardegna.

Le manifestazioni religiose e laiche legate alla cultura ed alla tradizione della Sardegna devono ripartire nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica. Lo sostengono i consiglieri regionali dei Fratelli d’Italia, Francesco Mura, Fausto Piga e Antonio Mario Mundula, con una mozione in cui chiedono al presidente della Regione Christian Solinas e alla Giunta regionale di aprire un dialogo con la Conferenza Episcopale Sarda per favorire al più presto la ripresa di tutti gli eventi e i festeggiamenti connessi alle celebrazioni religiose e laiche e si stabiliscano le modalità di svolgimento, nel rispetto dei protocolli e delle disposizioni anti Covid-19.

Francesco Mura

“Siamo preoccupati per la situazione che si sta venendo a creare, per la quale ormai da due anni sono cancellate tutte gli manifestazioni religiose e gli eventi connessi ad esse, che si svolgevano in tutti i paesi dell’isola”, ha commentato il capogruppo di Fdi in Consiglio regionale, Francesco Mura. “Così facendo”, ha evidenziato, “si rischia di perdere la parte più viva della cultura e delle tradizioni della Sardegna, tramandate immutate fino a noi da diverse centinaia di anni. Sollecitiamo l’apertura di un dialogo tra il presidente, la Giunta regionale e il Consiglio Episcopale Sardo, perché si adoperino con celerità, per trovare una soluzione e far ripartire le manifestazioni religiose con tutti gli eventi civili connessi”.

Martedì, 6 luglio 2021

