Regionali, Soru: "Alessandra Todde sta portando il centrosinistra alla sconfitta, il Pd è sotto ricatto gli elettori no"

“Alessandra Todde chiacchiera tanto perché sa che sta portando alla sconfitta il centrosinistra sardo. Tutti sanno, e lo sa anche Todde, che la sua candidatura è frutto di un accordo, anzi di un compromesso, tra Schlein e Giuseppe Conte. Il PD ha accettato il ricatto, gli elettori sardi no”. Renato Soru risponde così agli attacchi a tutto della candidata presidente di Pd e 5 stelle, che ha accusato l’ex governatore di non accettare le regole democratiche, di volersi imporre, di usare le primarie come pretesto e di essere in continuità con la giunta Solinas per i contatti con Italia Viva.