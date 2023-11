Regionali, si spacca + Europa: via da Soru per sostenere la Todde

In fuga da Soru a supporto della Todde. Si sgretola il fronte di +Europa, il partito di Emma Bonino, sabato scorso sul palco insieme all’ex governatore.

“Abbiamo aderito nel 2022 al progetto di + Europa convinti di andare a sostenere le buone ragioni del centrosinistra sardo. Ci ritroviamo invece davanti a scelte adottate unilateralmente dal coordinatore regionale Lo Monaco senza nessuna discussione, che vanno nella direzione opposta: quella di danneggiare l’unità del centrosinistra e di sostenere acrobatiche alleanze che rischiano soltanto di favorire il centro destra. Per queste ragioni, considerando anche l’inerzia degli organismi nazionali, la nostra rivoluzione gentile consiste nel restituire al mittente la tessera di + Europa e sostenere le buone ragioni del centro sinistra sardo e la candidatura di Alessandra Todde”: così i ribelli sintetizzano le ragioni della loro decisione, in aperta polemica contro il loro stesso partito che ha deciso di sostenere la candidatura a presidente di Renato Soru e non quella di Alessandra Todde.