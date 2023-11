Regionali, è ufficiale: Alessandra Todde dei 5 Stelle candidata alla presidenza

Ora è ufficiale: Alessandra Todde è la candidata ufficiale del centrosinistra per le elezioni regionali di febbraio in Sardegna. Il nome, frutto di un accordo chiuso a Roma mesi fa fra Elly Schlein e Giuseppe Conte, è stato proposto ufficialmente dai 5 stelle al tavolo di coalizione. Dodici delle 15 sigle presenti al tavolo hanno dato il via libera. Le altre 3 hanno chiesto 48 ore di tempo per valutare e decidere.

A chiedere tempo, i Progressisti, Più Europa e Liberu. I progressisti, nonostante le annunciate barricate, sono quelli che più facilmente potrebbero dare il via libera, se in cambio la coalizione garantisce il sostegno a Massimo Zedda come candidato sindaco per Cagliari a giugno prossimo.

Al tavolo è stato fatto da Liberu anche il nome di Renato Soru: nessuna convergenza sulla proposta, ma questo non significa che l’ex presidente non continuerà la sua corsa bis a Villa Devoto iniziata qualche settimana fa.

Gongola, superfluo sottolinearlo, il Movimento 5 Stelle. Prossimi incontro il 9 novembre, forse già alla presenza della Todde.

Intanto, i Progressisti hanno convocato per mercoledì alle 18 il proprio coordinamento, allargato alle realtà territoriali, per esaminare la situazione politica in previsione delle elezioni regionali e discutere gli esiti dell’incontro tenutosi oggi, 6 novembre, del tavolo politico.

I Progressisti hanno confermato la posizione già espressa e ribadita più volte: in presenza di più candidature tutte autorevoli appare necessario ricorrere a una consultazione ampia e articolata, nei territori, della coalizione al fine di coinvolgere i cittadini-elettori.

Questo tanto più che si è riscontrata notevole considerazione per personalità politiche che, o formalmente presentate o disponibili, possono guidare la coalizione e il nuovo governo regionale, come Alessandra Todde, Renato Soru, Andrea Soddu, Roberto Capelli, Graziano Milia, Mauro Usai.

Non risulta ai Progressisti che il tavolo politico si sia espresso definitivamente su nessuna candidatura. I progressisti sono stati presenti dall’inizio alla fine della riunione.