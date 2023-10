Regionali 2024, si stringe il cerchio sulle candidature - Notizie

(di Marzia Piga) Si inizia a stringere il cerchio intorno ad alcuni nomi che in entrambi gli schieramenti sono considerati papabili come candidati alla presidenza della Regione nella corsa elettorale del 2024. Il centrodestra sceglie a Roma: oggi alle 17 è in...

Fonte: Ansa Sardegna