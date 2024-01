Oristano

A un mese dal voto si delinea il quadro politico

Inizio settimana determinante per le scadenze politiche in Sardegna, a poco più di un mese delle elezioni regionali del 25 febbraio. Queste sono le ultime ore disponibili per la presentazione delle liste. Cominciate ieri mattina alle 8, le operazioni dovranno essere completate entro le 20 di questa sera.

L’adempimento ha creato qualche difficoltà, in particolare per la ricerca di donne disposte a candidarsi. Ci sono, naturalmente, le eccezioni con partiti che hanno già chiuso, presentato e diffuso le liste. Il Movimento 5 Stelle, per esempio, ha pubblicato le liste sul proprio sito. I Riformatori sardi oristanesi hanno presentato ufficialmente la lista nei giorni scorsi e oggi è in programma la presentazione ufficiale della lista del Pd per la Circoscrizione di Oristano.

Per conoscere con assoluta certezza i nomi degli altri candidati si dovranno attendere alcune ore. La scadenza della presentazione delle liste sarà anche il momento nel quale con sicurezza si conosceranno i nomi dei candidati governatori. La legge elettorale, infatti, prevede che la dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali sia accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con il candidato alla carica di presidente della Regione, “a pena di esclusione”.

A meno di clamorose sorprese nelle ultime ore, i candidati alla presidenza della Regione Sardegna dovrebbero essere cinque.

Il candidato del centro-destra, Paolo Truzzu, dovrebbe presentarsi con una dozzina di liste. Lo appoggiano Fratelli d’Italia, Forza Italia, Psd’Az, Lega, Riformatori, Sardegna al Centro, Uds, Democrazia Cristiana di Rotondi, Udc, Democrazia cristiana di Cuffaro, Noi con l’Italia, Pli e Anima di Sardegna.

Alessandra Todde, candidata presidente per il centro-sinistra, dovrebbe guidare 16 liste. La sostengono Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Partito Progressista, Psi, Demos, Europa Verde, A Innantis, Centro Democratico, La Base, Fortza Paris, Possibile, Orizzonte Sinistra, Sinistra Futura, Insieme, Italia in Comune, Uniti per Alessandra Todde.

Una decina le liste che sosterranno Renato Soru, dissidente del Pd che ha messo in piedi una coalizione alternativa per guidare ancora una volta la Regione Sardegna: con lui ci sono Azione, + Europa, Rifondazione Comunista, Progetto Sardegna, Upc, Irs, Progres, Sardegna Chiama Sardegna e Liberu. Ha annunciato il sostegno alla coalizione di Soru anche Italia Viva.

In lizza come governatore anche Lucia Chessa, candidata per la lista “Sardegna R-Esiste”, e Maria Rosaria Randaccio, alla guida della lista “Forza del Popolo“.

Ultima scadenza prima del voto sarà quella del 25 gennaio: dalle 8 alle 12, presso la cancelleria della Corte d’appello di Cagliari, sarà possibile presentare le candidature alla carica di presidente della Regione, assieme al programma politico e alla designazione dei rappresentanti di coalizione.

I cittadini sardi saranno chiamati alle urne il 25 febbraio e il voto sarà concentrato in una sola giornata, dalle 7 alle 23.

Lunedì, 22 gennaio 2024