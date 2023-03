Reggina-Cagliari 0-4, storico poker dei rossoblù in Calabria: Lapadula e Mancosu fanno volare Ranieri. Il Cagliari non aveva mai vinto in casa della Reggina, ora può giocarsi tutto in chiave playoff per la volata verso la serie A: Ranieri ha trasformato il Cagliari che da gennaio ha perso solo una volta. Doppietta di Lapadula, due rigori concessi dall’arbitro entrambi per fallo di mano: il secondo lo mette dentro Mancosu, autore come tutta la squadra di una grandissima partita. Allo scadere ancora in gol Zappa. I rossoblù hanno letteralmente dominato facendo impazzire Inzaghi, bravo soltanto nelle inutili proteste. Lapadula infallibile, il cecchino sale a quota 15 gol. Azzi un verso assist man implacabile, fa segnare l’attaccante peruviano e procura anche il primo rigore. Si, è tornato Claudio Ranieri. E adesso la serie A non è più solo un sogno.