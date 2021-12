Regali per i piccoli pazienti al Brotzu: il gesto dei giovani della Lega

- SARDA NEWS - LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.

Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a

I ragazzi della Lega Giovani Cagliari hanno consegnato, nella giornata di ieri, i doni per i piccoli pazienti ricoverati nel reparto pediatrico del Brotzu di Cagliari.L’iniziativa, coordinata dal responsabile Lega Giovani Sardegna Andrea Piras, è stata portata a compimento alla presenza del Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera Brotzu, Dott. Cannas, del primario del reparto, Dott. Zanda, e della Dott.ssa Spissu.“È stato emozionante e fortemente gratificante – dichiara Andrea Piras – aver contribuito alla gioia dei più piccoli. Un’esperienza che ambisco a far ripetere ai nostri giovani militanti non solo in periodo natalizio!Tanti, troppi, bambini non potranno passare il Natale all’interno delle proprie case, avvolti dal calore e dalla gioia della propria famiglia. Anche se quello da noi promosso non è che un piccolissimo gesto vogliamo che il giorno più atteso e bello dell’anno sia vissuto da questi piccoli pazienti con un sorriso e facendo sentire loro la nostra vicinanza.Ringraziamo di cuore tutto il personale sanitario per ciò che fanno ogni giorno a servizio della comunità.”, conclude il leghista.