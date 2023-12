Regala emozioni e risate con gli spettacoli di Teatro Doglio

Alla ricerca del regalo perfetto per conquistare grandi e piccini?

Quest’anno, rendete le festività speciali con esperienze che raccontano storie e regalano risate a tutta la famiglia.

Palazzo Doglio ha pensato a una proposta irresistibile per chi è in cerca del regalo perfetto durante l’ultima settimana prima di Natale. I biglietti per gli spettacoli dedicati alle famiglie, in scena aTeatro Doglio, sono disponibili a un prezzo speciale, e potete acquistarli direttamente presso Palazzo Doglio.

Avete la possibilità di scegliere i biglietti per lo spettacolo “Il cattivo Grinch che odiava il Natale”, in programma sabato 23 dicembre. Una fantastica opportunità per dare il via alle festività con allegria e magia!

In alternativa, potete optare per i biglietti degli spettacoli ispirati ai capolavori Disney Pixar: “Una famiglia di Incanto” (27 gennaio 2024) e “Inside and Out of Me” (24 febbraio 2024). Un’occasione unica per condividere emozioni e risate con le persone care, trasformando il regalo in un’esperienza speciale.

Per ulteriori informazioni contattare il numero 07064640 o per mail [email protected]