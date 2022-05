Oristano

Il Ministero dell’Intero ha inviato una circolare ai prefetti

Nelle elezioni di giugno si voterà ancora con le regole anti-Covid che hanno caratterizzato gli appuntamenti precedenti: lo si rileva dalla circolare del Ministero dell’Interno – inviata ai prefetti – con oggetto il decreto legge 4 maggio 2022 (“Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione da tenersi nell’anno 2022, nonché per l’applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto”).

Il provvedimento “intende tra l’altro assicurare, anche per il corrente anno, il pieno esercizio del diritto di voto da parte di tutti gli elettori attraverso modalità che individuino apposite misure precauzionali di prevenzione dei rischi di contagio e garantiscano la partecipazione attiva alle consultazioni anche degli elettori positivi a Covid-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare o in condizioni di isolamento”.

In particolare, per quanto riguarda le operazioni di votazione la circolare (articolo 1) prevede che “al fine di garantire il distanziamento sociale e prevenire i rischi di contagio” che nelle consultazioni elettorali e referendarie di giugno l’elettore, dopo essersi recato in cabina, aver votato e aver ripiegato le schede, dovrà inserirle personalmente nelle diverse urne.

In caso di abbinamento delle consultazioni elettorali e referendarie del 2022 (articolo 2) viene poi “disciplinato l’ordine di scrutinio, prevedendo che alle ore 23 della domenica subito dopo aver completato le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione – si proceda prima allo scrutinio delle schede votate per ciascun referendum; vengono rinviate alle ore 14 del lunedì le operazioni di scrutinio per le elezioni amministrative, dando precedenza a quelle per le elezioni comunali e successivamente a quelle per le eventuali elezioni circoscrizionali”.

Previste anche sezioni elettorali ospedaliere nelle strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19. E sarà consentito di esprimere il voto ai cittadini sottoposti a trattamento domiciliare oppure in condizioni di isolamento per Covid. Inoltre (articolo 5) sono previste risorse per interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale: “I criteri e le modalità di riparto del fondo in questione saranno determinati con decreto del ministro dell’Interno, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze”.

Infine, (articolo 6) come nel 2021 “per le elezioni comunali e circoscrizionali dell’anno 2022, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature è ridotto a un terzo”. (AGI)

Venerdì, 6 maggio 2022

