References

11 e 12 febbraio 2023

Gli appuntamenti del fine settimana in città e in provincia

Il Carnevale al Porta Nuova di Oristano. Con “Tutti i colori del Carnevale”, il centro commerciale Porta Nuova di Oristano è pronto a ospitare maschere, sapori e tradizioni del carnevale. Si parte oggi alle 16, con la Pro loco di Narbolia e “Zipuas a Bentu”. Alle 17:30 la sfilata de “Sos Merdules Betzos de Ottana”.

leggi qui: Zippole, maschere e tanto divertimento: tutti a Porta Nuova per festeggiare il Carnevale

A Oristano torna la Sartill’e canna. Nel fine settimana prima della Sartiglia, ritorna a Oristano la manifestazione dedicata ai più piccoli: tutto pronto per la Sartill’e canna. Domani la piazza del Popolo accoglierà tanti bambini pronti a vivere l’emozione della corsa alla stella, in sella ai cavallini di canna.

leggi qui: Torna anche la Sartill’e canna: l’associazione al lavoro per realizzare i cavallini

Benedizione dei cavalieri della Sartiglia. La Sartiglia è sempre più vicina e proseguono gli appuntamenti in programma in vista della giostra equestre. Domani mattina, come da tradizione, si terrà nel piazzale della chiesa di Sant’Efisio a Oristano la benedizione dei cavalieri.

A Oristano inaugura la mostra «I 12 graffi». Taglio del nastro questa mattina alle 11 al Teatro San Martino per la mostra «I 12 graffi» dell’artista Roberto Ziranu. È uno degli eventi che accompagnano l’edizione 2023 della Sartiglia.

leggi qui: Bentornata Sartiglia: ecco tutte le informazioni utili sulla giostra equestre

“Cantigos in carrela” a Santu Lussurgiu. Una passeggiata tra musica e canti tradizionali. Oggi pomeriggio, a partire dalle 15.30, sarà riproposto a Santu Lussurgiu il percorso sonoro “Cantigos in carrela”. Dopo l’esibizione dei sette cori, la serata continua con il fisarmonicista Matteo Scano e i balli con un gruppo folk di Norbello. Dalle 15, in piazza Mercato, la zippolata offerta dall’associazione Aidos.

leggi qui: “Cantigos in Carrela”, suoni e canti della tradizione per le strade di Santu Lussurgiu

Oristano celebra il Giorno del Ricordo. Proseguono le iniziative per celebrare il Giorno del Ricordo a Oristano. Questa mattina alle 9 nella sala conferenze dell’Hospitalis Sancti Antoni, l’assessorato alle Politiche giovanili, la Consulta Giovani Oristano e la Consulta provinciale studentesca organizzano una conferenza dal titolo “Dai fatti del fronte orientale italiano durante la seconda guerra mondiale all’esodo giuliano-dalmata in Sardegna”.

leggi qui: A Oristano due iniziative per celebrare il Giorno del Ricordo

Arrivano gli apicoltori con Campagna Amica. Nei mercati sardi di Campagna Amica oggi si celebra la giornata dell’apicoltore e anche Oristano aderisce all’iniziativa. Appuntamento questa mattina al mercato coperto di via degli Artigiani con le esposizioni di diversi mieli e delle attrezzature da lavoro degli apicoltori di Campagna Amica. Non mancheranno laboratori didattici, degustazioni guidate e altre iniziative.

leggi qui: Gli apicoltori con Campagna Amica: degustazioni, laboratori e attrezzature in mostra

Mostre in città: dalla collezione Guastini a Mauro Ferreri. Da ieri l’Antiquarium Arborense di Oristano ospita la Collezione Guastini, che può essere visitata oggi e domani dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 20. Sempre in città, c’è anche la mostra dedicata a Mauro Ferreri, aperta tutti i giorni, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 e che si completa con visite guidate e itinerari urbani guidati sui luoghi dipinti dall’artista.

