Reddito di cittadinanza, in Sardegna maxi truffa da 10 milioni di euro: 1200 denunciati

Cinquecento milioni di euro. Anzi, 505. Una cifra spaventosamente gigantesca, i denunciati sono 48mila, in cui la Sardegna ha la sua parte non marginale. La Guardia di finanza ha scoperto finora nell’isola truffe sul reddito di cittadinanza per oltre 10 milioni, 1.200 le persone denunciate.

I dati sono stati pubblicati dal Sole 24 Ore e confermano una realtà nota sin da subito: la misura bandiera dei 5 Stelle, quella che ha garantito percentuali elettorali a doppia cifra a Conte e ai suoi, è stata una vera e propria autostrada per la truffa. Come dimostrano, chiaramente e senza dubbio, le cifre ufficiali delle fiamme gialle.

Un provvedimento, quello del reddito di cittadinanza, che aveva come obiettivi quello di dare un supporto a chi è in difficoltà economica ma soprattutto quello di creare posti di lavoro. Soprattutto il secondo è miseramente fallito, ma anche il primo non è andato a buon fine perché la mancanza totale di regolamentazione e controlli ha favorito l’insinuarsi di persone che, pur non avendone diritto, si sono assicurate l’assegno mensile.