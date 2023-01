I comportamenti illeciti più comuni rilevati dai militari sono stati la falsa autocertificazione sul possesso dei requisiti utili per accedere al contributo (ad esempio, avere un Isee inferiore a 9.360 euro o un patrimonio immobiliare diverso dalla casa di abitazione non superiore ai 30 mila); la mancata comunicazione dell’avvio di un’attività lavorativa entro 30 giorni; la falsa attestazione del requisito della residenza in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, per quanto riguarda i cittadini stranieri.

In ottemperanza alle disposizioni di legge, i carabinieri hanno proceduto a segnalare all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale anche le persone destinatarie di misure cautelari personali, poiché incompatibili con la percezione del reddito, per la sospensione dell’erogazione del beneficio,

Sono stati molti di più nel resto delle province dell’Isola, in particolare 112 nella provincia di Sassari, 62 in quella di Cagliari e 48 nel Nuorese. Complessivamente 259 persone.

Trentasette persone in provincia di Oristano nel corso 2022 hanno percepito il Reddito di cittadinanza senza avere i requisiti. È quanto hanno accertato i carabinieri del Comando Legione “Sardegna”, in seguito a un’attività di verifica e controllo sui percettori della misura assistenziale.

In Sardegna complessivamente 259 le persone segnalate all’Inps. Danno all’Erario per oltre 2 milioni e mezzo di euro

Fonte: Link Oristano

