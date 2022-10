'Red Valley, siamo quello che ascoltiamo', il docufilm su Prime - Sardegna

(ANSA) - ROMA, 03 OTT - Il Red Valley Festival 2022, il principale appuntamento musicale dell'estate sarda e una delle maggiori iniziative di musica elettronica, pop e rap a livello nazionale, diventa un film, ed è disponibile dal 3 ottobre su Prime Video.

Dopo il successo da oltre 70.000 presenze ottenuto quest'estate per la settima edizione della manifestazione, svoltasi dal 12 al 15 agosto 2022 presso l'Olbia Arena (Olbia, SS) con più di 30 artisti protagonisti sul palco, il Red Valley Festival continua a far parlare di sé diventando il primo festival in Italia sul quale sia mai stato realizzato un film.

Con "Red Valley: siamo quello che ascoltiamo", Red Carpet, società del Gruppo ILBE, in collaborazione con Prime Video, propone una guida per conoscere i nuovi linguaggi musicali amati dalle nuove generazioni. Una "spiegazione" data dagli stessi artisti in merito a concetti incastonati nelle loro canzoni che accende i riflettori sull'importanza del dialogo su temi quali l'amore, la morte, il sesso, il successo, la nostalgia, la democrazia, il denaro, tutti così centrali per le nuove generazioni.

"'Red Valley: siamo quello che ascoltiamo' è un progetto su cui abbiamo puntato in quanto riesce a intrattenere il pubblico, soprattutto quello più giovane, e a lanciare messaggi profondi sui grandi temi della vita, grazie alle parole restituite dagli artisti", commenta Ellida Bronzetti, CEO di Red Carpet.

Marracash denuncia la morte dell'identità collettiva, Blanco si sofferma sulla complessità delle relazioni per la Generazione Z, Fabri Fibra riflette sul rapporto tra musica, finzione e politica, e poi Shablo, Mr. Rain, Salmo, Irama, Il Tre, Paola Zukar e i Pinguini Tattici Nucleari emozionati per il bigliettino di una fan. Un nuovo ed innovativo format per arrivare alle nuove generazioni e aprire per loro un canale di comunicazione con i talenti in cui si Prodotto da Red Carpet, società del Gruppo ILBE - Iervolino & Lady Bacardi Entertainment, in collaborazione con Prime Video e Magma Events, il docufilm è diretto da Olmo Parenti, regista vincitore del Premio Cipputi 2022 con "One day one day". Alla direzione artistica Roberto Cenci. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna