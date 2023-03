Red Valley Festival, sul palco anche Tananai e Geolier - Sardegna

Sono stati annunciati altri due nomi di artisti che prenderanno parte al Red Valley Festival 2023, la manifestazione musicale ospitata a Olbia.

Dopo che recentemente sono stati svelati i nomi degli artisti principali della manifestazione, dagli Articolo 31 a Paul Kalkbrenner il 15 agosto, passando per Black Eyed Peas e Sfera Ebbasta il 14 agosto, Lazza e Guè il12 agosto nel primo giorno del Red Valley e i Pinguini Tattici Nucleari il 13 agosto, Day 2, gli organizzatori hanno sciolto le riserve e diffuso i nomi dei primi artisti di supporto che saliranno sul palco dell'Olbia Arena. La kermesse musicale è pronta ad ospitare il rapper Geolier che si esibirà durante la prima serata di sabato 12 agosto, e il cantautore Tananai che si esibirà il 15 agosto in occasione della quarta serata.

Emanuele Palumbo, in arte Geolier, è uno dei rapper più giovani nella scena musicale italiana: "una giovane promessa", l'artista è riuscito a raccogliere nell'arco di soli cinque anni importanti risultati, tra cui 18 certificazioni di platino e 21 d'oro, oltre 1 miliardo di stream, il posizionamento del suo ultimo album nella vetta della classifica FIMI e nella vetta della Top Album Debut Global di Spotify, oltre all'ottenimento della relativa certificazione disco di platino a distanza di sole cinque settimane dalla sua pubblicazione.

Alberto Cotta Ramusino, conosciuto come Tananai, è il cantante rivelazione degli ultimi due anni. Dopo l'esordio come produttore di musica elettronica nel 2018 decide di orientarsi verso un genere più pop, scelta che gli ha permesso di raccogliere un numero svariato di successi: dal quadruplo platino del singolo "Baby Goodamn" al primo posto nella classifica Fimi e vincita del premio Power Hits Estate 2022 con "La Dolce Vita" feat. Fedez e Mara Sattei, fino al podio del Festival di Sanremo 2023 con la ballad "Tango", grazie alla quale ha ottenuto già oltre 20 milioni di stream e la certificazione di disco di platino.



