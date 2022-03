Ferdinando Piga

Secondo una prima ricostruzione Ferdinando Piga, venerdì sera, stava stendendo una rete in acqua, quando improvvisamente si è trovato in difficoltà. Probabilmente il suo piccolo gommone di due metri si è sgonfiato. L’uomo ha fatto in tempo a togliersi gli stivali di gomma che indossava, per evitare che gli fossero di impedimento in acqua. Ha gridato per attirare l’attenzione, poi più niente.

E’ stata la compagna ad allertare i soccorsi intorno alle 20.30. Nella zona sono cominciate le ricerche. E’ stato ritrovato – sgonfio – il piccolo gommone di Ferdinando Piga, con gli stivali e qualche attrezzo da pesca.

Ieri alle ricerche avevano preso parte anche un elicottero del VII reparto volo della polizia, di stanza a Fenosu, e due moto d’acqua, in dotazione alla Questura di Oristano. Da venerdì notte, inoltre erano stati impegnati i sub dei vigili del fuoco di Cagliari e diversi pescatori, compresi alcuni pescatori con le loro barche.