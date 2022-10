Record di iscrizioni alla Scuola di musica Alessandra Saba

Marrubiu Previsto anche un corso di musicoterapia Record di iscrizioni alla Scuola Civica di Musica Alessandra Saba. Ben 450 le domande pervenute all’Istituzione del Comune di Marrubiu, di cui più di 200 dal solo Terralbese, le altre da una ventina di paesi dell’oristanese, aderenti e non, con buoni numeri registrati nei centri di Mogoro e Santa Giusta. È il risultato di 20 anni di attività di una realtà in costante crescita nel territorio. Il segreto? «Abbiamo un corpo docente eccellente», svela il direttore artistico e amministrativo della Scuola, Andrea Piras: «21 professionisti qualificati, con titoli ed esperienza. Requisiti che fanno la differenza nella preparazione dei nostri allievi, creando le basi e la corretta impostazione per lo sviluppo dei loro talenti». Presto il taglio del nastro della stagione 2022-2023. «Ci stiamo attivando affinchè le lezioni inizino il 24 ottobre – anticipa Piras – in collaborazione con la cooperativa Doc Educational che si occuperà di stipulare i contratti lavorativi con gli insegnanti». LE NOVITÀ. Tra le novità, la ripresa delle lezioni anche a Masullas, dopo diversi anni di stop, l’inserimento a Terralba di una nuova disciplina dedicata agli Ottoni, mentre a Marrubiu per la prima volta ci sarà una classe di Organetto diatonico. Altro obiettivo, l’apertura di un corso di musicoterapia con sede a Marrubiu. «Il nostro intento è che diventi un punto di riferimento per tutto il Terralbese – annuncia Piras – dove sono presenti diversi casi di disabilità. Ci stanno arrivando tantissime richieste».

Andrea Piras

IN PROGRAMMA. Entro l’anno si darà il via anche al progetto Is pippius – Orchestra giovanile della Sardegna, finanziato dalla Fondazione di Sardegna e rivolto ai bambini. «Sarà un bellissimo percorso – spiega Piras – dove i piccoli allievi faranno esperienza con lo strumento e con le dinamiche orchestrali. In questi giorni – informa – stiamo cercando di definire i locali dove si terranno le lezioni». Non è tutto. A dicembre, in programma una serie di eventi e concerti per celebrare il ventesimo anniversario della Scuola, nata a Marrubiu nel 2002 e ora diramata in 21 Comuni. «Ci congratuliamo con il Direttore e i docenti – le parole del sindaco di Marrubiu, Luca Corrias – per aver raggiunto un risultato storico, frutto di anni di lavoro e di una continua ricerca di nuovi stimoli e sfide. Crediamo fortemente nell’Istituzione – conclude – nella quale continueremo ad investire poiché è uno dei presidi culturali più forti del nostro territorio».

Luca Corrias

Mercoledì, 5 ottobre 2022

Fonte: Link Oristano