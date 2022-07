Record di contatti per sito dell'Aou "VaccinarsinSardegna" - Sardegna

Nato con l'obiettivo di comunicare con la popolazione e diffondere informazioni sui vaccini basate sull'evidenza, il portale internet dell'Aou di Sassari "VaccinarsinSardegna", nato nel 2017, durante la pandemia da coronavirus è diventato un punto di riferimento per gli utenti.

Uno studio fatto dalla struttura di Igiene e controllo delle infezioni ospedaliere, che gestisce il sito, evidenzia che il portale nei mesi tra aprile e giugno 2021 - che combacia con il periodo di sospensione del vaccino Astra Zeneca -, ha registrato circa 150.000 contatti e 60 richieste di consulenza al giorno .

L'analisi, curata da Antonella Arghittu, è stata pubblicata sulla rivista scientifica "Acta Biomedica " e i risulati sono stati presentati a Cagliari al congresso regionale della Società italiana di Igiene.

"La mission del nostro portale è offrire un supporto alla popolazione con risposte puntuali, chiarendo dubbi e perplessità degli utenti, anche di quelli stranieri, grazie alla versione inglese del sito", afferma Antonella Arghittu. "Siamo riusciti a intercettare quel target di popolazione che aveva necessità di informazioni particolari e mirate. Il lavoro svolto e i risultati ottenuti rendono ragione della bontà del progetto" aggiunge Paolo Castiglia, direttore di Igiene e controllo delle infezioni ospedaliere. Il progetto di comunicazione e divulgazione scientifica attraverso il sito vaccinarsinsardegna.org è tra i quelli presentati dall'Ateneo sassarese per il "public engagement " ed è stato premiato dal Miur come eccellenza.



Fonte: Ansa Sardegna