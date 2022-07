Record a Cagliari, in sei mesi 519 incidenti e 45 pedoni investiti

Cagliari, i dati relativi al fenomeno infortunistico per il primo semestre 2022.

Nel primo semestre del 2022 sono stati rilevati 519 incidenti dei quali 197 con feriti e 3 mortali. Sono state 11 le persone ricoverate in prognosi riservata.

I veicoli complessivamente coinvolti nei sinistri sono stati 743 con una predominanza delle autovetture (570), seguite dai motocicli (85) e dagli autocarri (37). I monopattini elettrici coinvolti in sinistri stradali sono stati 5, in un caso il conducente è stato ricoverato in prognosi riservata.

Le principali infrazioni riscontrate durante i rilievi dei sinistri stradali riguardano l’omesso controllo del veicolo, l’omessa precedenza agli altri veicoli e ai pedoni, il cambiamento di corsia o l’effettuazione di altre manovre senza le dovute cautele, infrazioni in parte causate da distrazione alla guida e velocità non adeguata alle circostanze e allo stato dei luoghi.

I pedoni investiti sono stati 45, dei quali 2 sono deceduti e 15 hanno riportato gravi lesioni.

Sono stati 177 i conducenti sanzionati per avere condotto un veicolo scoperto da assicurazione obbligatoria per responsabilità civile.

30 conducenti sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per essersi posti alla guida in stato di ebrezza alcolica, 3 sotto l’effetto di sostanze stupefacenti/psicotrope e 2 per essersi rifiutati di sottoporsi ai test.

51 tra patenti ritirate su strada o in attesa di ritiro a seguito di segnalazione alla Prefettura.

Sono 2 le persone denunciate per omicidio stradale e 3 per aver cagionato, per colpa, lesioni personali stradali gravi o gravissime.