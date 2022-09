Il canale di comunicazione. Per la trasmissione delle informazioni, la Procura si serve di sistemi telematici per le comunicazioni formali, mentre l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza trasmettono le notizie di reato avvalendosi del portale Notizie di Reato, che garantisce il pieno rispetto dei principi sanciti dalla normativa sulla protezione dei dati personali.

L’intesa punta a migliorare l’efficacia complessiva e la tempestività dell’azione di contrasto all’evasione fiscale per i reati tributari in materia di Iva, di imposte sui redditi e sui proventi derivanti da attività penalmente illecite. Lo scambio di notizie e di documenti di reciproco interesse è assicurato da una rete di referenti: quelli designati dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza mettono a disposizione della Procura della Repubblica, nei casi più complessi, le specialistiche conoscenze tecniche tributaristiche.

