Non è la prima volta che si verifica una situazione simile. Nel maggio dello scorso anno, ad esempio, il primo stadio di un altro razzo cinese Lunga Marcia 5B ebbe un analogo rientro incontrollato nell’atmosfera sopra l’Oceano Indiano, non lontano dalle Maldive.

Pesa oltre 20 tonnellate, e, secondo i calcoli del Center for Orbital Reentry and Debris Studies (CORDS) della Aerospace Corporation, l’oggetto lanciato domenica 24 luglio deorbiterà lentamente – e totalmente senza controllo – per circa una settimana, fino al rientro nell’atmosfera terrestre e alla potenziale pioggia di detriti. Secondo la Space Force degli Stati Uniti l’oggetto rientrerà sulla Terra domenica 31 luglio (alle 09:30 ora italiana con un margine di errore di più o meno 22 ore), nella fascia compresa fra 41 gradi di latitudine nord e 41 gradi di latitudine sud. Nell’area ci sono anche l’Italia meridionale, la Sardegna e una porzione dell’Italia centrale. Il rischio che l’evento possa causare danni è comunque minimo dato che le zone abitate sono una porzione molto ridotta della superficie terrestre.

