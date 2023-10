Ratti ed escrementi, a Quartu 12 giorni di vacanza per gli studenti della scuola di Flumini

I topi nella scuola di via dei Nasturzi, a Flumini di Quartu, sono ormai diventati una tradizione, seppur davvero poco gradevole. Come per lo stesso periodo dell’anno scorso, infatti, l’istituto che ospita centinaia di alunni tra scuola dell’infanzia e primaria si ritrova invaso dai ratti e dagli escrementi. A certificare la presenza dei roditori sono stati i tecnici del servizio antinsetti della Città Metropolitana di Cagliari. E il sindaco Graziano Milia non ha potuto fare altro che firmare l’ordinanza di chiusura: tutti a casa dal 5 al sedici ottobre. Non ci sono altre soluzioni e, soprattutto, non ci sono altri edifici che possano ospitare alunni, docenti e personale amministrativo. La speranza è che la mega derattizzazione dia i suoi frutti: dodici mesi fa si erano resi necessari due interventi, a distanza di giorni, per eliminare tutti i topi. E i disagi, naturalmente, ricadono sulle famiglie degli alunni.

“Anche quest’anno per l’ennesima volta scuole schiuse per topi. Interventi che dovrebbero essere fatti prima che le scuole inizino, ma come sempre il litorale è dimenticato dalle istituzioni. Solo doveri da cittadini e pochi diritti”, dice la mamma di un alunno dell’istituto di via dei Nasturzi.