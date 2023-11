Rapinò un 62enne a Pirri dopo averlo spinto a terra: in carcere un 43enne disoccupato

In carcere un quarantatreenne cagliaritano, disoccupato, noto per precedenti vicende giudiziarie, responsabile di aver derubato un anziano di Pirri.

L’uomo è stato ritenuto responsabile della rapina del 14 ottobre scorso ai danni di un 62enne di Pirri che, mentre si trovava in via delle Spighe, era stato avvicinato da uno sconosciuto che dopo averlo colpito con un pugno alle spalle che lo aveva fatto cadere a terra, gli aveva sottratto il portafoglio con 200 euro in banconote di vario taglio. L’aggressore si era poi dileguato a piedi per le vie limitrofe facendo perdere le proprie tracce. All’individuazione del presunto responsabile della rapina i carabinieri sono giunti attraverso un’accurata visione delle immagini di tutte le telecamere di videosorveglianza, presenti nella zona e tramite la raccolta di una serie di testimonianze dei passanti.