Con le stesse modalità, alcuni giorni dopo, lo stesso individuo avrebbe tentato di portare a segno una rapina nei confronti di una addetta al trasporto pizza. Anche in questa occasione la vittima si è difesa dal suo aggressore, il quale, pur di riuscire a portare via la borsa in cui custodiva i soldi, l’avrebbe strattonata, facendola rovinare al suolo. Non riuscendo nell’intento, il rapinatore si allontanava senza asportare alcunché.

In particolar modo, i primi due eventi delittuosi risalgono al 22 luglio scorso quando l’indagato, nel primo pomeriggio, avrebbe perpetrato un furto con destrezza ai danni di una gioielleria di Alghero e, nella stessa giornata, avrebbe posto in essere un furto con destrezza, con le medesime modalità, ai danni di una gioielleria di Sassari.

