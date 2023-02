Rapinatore in maschera da carnevale identificato dopo il colpo in un bar

Capoterra

I carabinieri hanno preso il numero di targa della sua auto dai video di sicurezza

Indossando una maschera da carnevale e con un bastone di legno in mano, poco prima delle 6 del mattino era entrato in un bar di Capoterra, La dolce vita, e si era fatto consegnare da una dipendente i soldi in cassa, 110 euro.

Non era mascherata però la targa dell’auto sulla quale il rapinatore era fuggito: i carabinieri l’hanno rilevata dalle immagini del sistema di videosorveglianza e sono arrivati a un disoccupato di 42 anni, nato a Carbonia ma residente a Capoterra: per lui ad alcune precedenti denunce se ne aggiunge un’altra per rapina aggravata.

Al momento del colpo – l’8 febbraio – le telecamere di sicurezza del bar non erano attive, ma funzionavano altri dispositivi di videosorveglianza installati nella zona.

I carabinieri erano intervenuti sul posto pochi minuti dopo, avevano raccolto la testimonianza della barista rapinata, visibilmente scossa, e avevano iniziato a cercare indizi.

Giovedì, 23 febbraio 2023