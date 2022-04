Il giovane aveva strappato la catenina d'oro a un passante in via Roma

CAGLIARI. I carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia, al termine degli accertamenti scaturiti dalla querela formalizzata da un 17enne, residente a Monserrato, poco prima delle 23 di ieri 16 aprile hanno tratto in arresto per il reato di rapina in concorso un 19enne di nazionalità tunisina, già gravato da precedenti denunce ed una 19enne del luogo, incensurata.

In particolare, il denunciante ha riferito che in serata mentre stava passeggiando con la sua fidanzata in via Roma, aveva notato il giovane straniero che era in compagnia di una donna. Quest’ultimo, repentinamente, gli aveva strappato dal collo una collanina in oro, del valore di 150 euro, per poi tentare la fuga. Vistosi inseguito, il 19enne aveva minacciato la vittima proferendo nei suoi confronti frasi minatorie, minacce pronunciate anche dalla complice nei confronti della fidanzata del rapinato.

Nel frattempo, su segnalazione giunta alla centrale operativa, i militari intervenuti in soccorso, hanno raggiunto la via Lepanto, e hanno rintracciato il gruppo di giovani che, poco dopo, sono stati accompagnati presso il Comando della Compagnia di Cagliari in via Nuoro.

Durante la comunicazione dello stato di arresto, il 19 enne ha minacciato i carabinieri. Per questo motivo è stato al deferito anche per il reato di minaccia a pubblico ufficiale. Gli arrestati, al termine della redazione degli atti relativi, su disposizione della Procura della Repubblica di Cagliari, informata dai carabinieri, sono stati rinchiusi nel carcere di Uta, in attesa dell'udienza di convalida.