Rapina in un supermarket a Orosei, arrestato un 20enne - Sardegna

Un 20enne di Orosei è stato arrestato in flagranza di reato per la rapina in un supermarket, di Sos Alinos, sul litorale di Orosei.

I fatti risalgono al 5 ottobre scorso: passamontagna in volto e con la pistola in mano, un giovane era entrato nel tardo pomeriggio nel market e si era fatto consegnare l'incasso dalla commessa, circa 700 euro. La cassiera si era subito messa in contatto con il 112 fornendo i primi elementi descrittivi agli investigatori della Stazione di Orosei che sono riusciti a rintracciare e ad arrestare il 20enne.

I militari hanno poi setacciato la vegetazione circostante l'abitazione del giovane rinvenendo sia l'arma, risultata una scacciacani, sia il passamontagna utilizzato per il colpo.

Infine hanno recuperato anche la refurtiva. Il Gip di Nuoro ha convalidato l'arresto del 20enne per rapina aggravata e disposto i domiciliari.



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna