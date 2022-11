(ANSA) - MACOMER, 24 NOV - E' caccia al bandito solitario che ieri sera intorno alle 20, poco prima della chiusura, ha rapinato la sede dell'Aci di Macomer, nella centralissima via Beniamino Piercy.

Il malvivente, travisato con un passamontagna e armato di pistola, ha fatto irruzione nell'ufficio e sotto la minaccia dell'arma si è fatto consegnare l'incasso, poche centinaia di euro rimasti dopo una giornata di rinnovo delle patenti di guida.

L'uomo si è poi dileguato a piedi tra le vie del centro cittadino, vicino alla stazione ferroviaria e al centro intermodale dove diversi pullman stavano partendo per i paesi del circondario.

Dopo l'allarme dato dal titolare e dall'impiegata, sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Polizia di Macomer, che hanno setacciato tutta la zona e organizzato posti di blocco, ma del rapinatore nessuna traccia.

Gli investigatori hanno inoltre acquisito tutte le telecamere della zona nel tentativo di identificarlo. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna

- SARDA NEWS -

