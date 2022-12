Rapina all'Ufficio postale di Cala Gonone - Sardegna

(ANSA) - NUORO, 31 DIC - Una rapina è stata compiuta questa mattina all'Ufficio postale di Cala Gonone, vicino al porto turistico.

Due uomini mascherati hanno fatto irruzione all'apertura dell'ufficio dove c'era una sola impiegata. Il bottino rimediato sarebbe magro anche se non si conosce con precisione la cifra, né si sa se i due malviventi fossero armati.

Sul posto sono giunti i Carabinieri della stazione di Dorgali e della Compagnia di Siniscola che in queste ore stanno sentendo l'impiegata che ha dato l'allarme.

I militari visioneranno anche i filmati delle telecamere posizionate nell'ufficio per cercare di risalire agli autori del colpo. (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna