Ranieri, tutti bravi,vittoria brutta sporca e cattiva - Sardegna

"Vittoria brutta, sporca e cattiva: la serie B è questa". Parola di Claudio Ranieri. "Non guardo la classifica - ha detto - guardo solo alla partita. Ed è stata una vittoria in condizioni difficili: alcuni non avevano i novanta minuti sulle gambe. E sto perdendo il conto dei giocatori importanti che sono fuori. Oggi sapevamo che sarebbe stata dura: questo successo premia dei ragazzi encomiabili ed è frutto della voglia di fare bene e vincere".

Reazione dopo Modena: "Avevo chiesto una risposta alla squadra- ha detto- lì avevo fatto i complimenti alla squadra. Ma volevamo reagire. Anche se comunque un pareggio non sarebbe stato da buttare: un punto in più in B è importante per scalare la classifica". Mancosu? "Ha fatto un primo tempo magnifico, ma non volevo rischiare che si facesse male: ora qualche giorno di relax per lui per farlo recuperare adeguatamente. Un giocatore da serie A: lui vede il calcio in un'altra maniera" Ora due trasferte di fila: "Contro due squadre belle forti, tra l'altro - ha detto - ci dobbiamo dare una mossa, dobbiamo fare punti anche fuori. Si comincia da Bari". Luvumbo impiegato da trequartista? "Sì - ha spiegato - doveva disturbare l'inizio della manovra quando partiva il Benevento. E poi con il possesso palla poteva anche svariare sulla fascia". Il cambio Goldaniga-Obert? "Non volevo dare un segnale sbagliato alla squadra togliendo un centrocampista o un attaccante".



Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna