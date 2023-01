Cagliari potrebbe essere la sua futura destinazione? Per Claudio Ranieri, nel caso, non ci sono problemi, anzi. E la tifoseria potrebbe riabbracciare il “ninja”.

Claudio Ranieri dice sì al ritorno di Radja Nainggolan al Cagliari: “Se vuole venire e ha la giusta mentalità e i buoni propositi è bene accetto”. Parole chiarissime, quelle del mister rossoblù, tornato sulla panchina dei sardi dopo trentuno anni. Uno dei giocatori che ha lasciato, tra alti e bassi, comunque un buon ricordo tra i tifosi, Sir Claudio lo vedrebbe bene nella rosa che deve tentare la scalata alla serie B e ritornare, al primo colpo, in serie A. Parola d’ordine, per quanto fatta solo trasparire: umiltà. E anche voglia di rimettersi in gioco nella difficile serie cadetta. Il nome del belga circola da settimane nelle bocche dei tifosi rossoblù, e non solo. Nelle ultime ore ha anche espresso la volontà di voler lasciare il Belgio.

