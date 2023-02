Ranieri, col Benevento gara insidiosa ma puntiamo in alto - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 09 FEB - Il Cagliari vuole continuare a correre. Anche per cancellare Modena. Ranieri ambizioso e prudente. Chiede sempre di guardare al massimo obiettivo, la promozione diretta. "Il campionato è difficile ma punto sempre in alto - ha detto nella conferenza stampa in vista della gara con il Benevento, sabato 11 alle 14 alla Domus - I calcoli lì conosciamo, servono 2,2 punti a partita. Consapevole delle difficoltà, ma ci proveremo. E se non ci dovessimo riuscire ci sarebbe la possibilità di entrare nei playoff".

La prudenza è legata all'avversario. "In trasferta - ha ricordato il mister - ha conquistato tre vittorie e cinque pareggi per un totale di quattordici punti. E quando ha perso lo ha fatto di misura. Sono numeri che ci dicono che dobbiamo stare attentissimi". In settimana prove di cambio modulo con il 4-3-1-2. "Anche per necessità - ha spiegato Ranieri - visto che alcuni difensori si sono allenati a parte. È comunque un modulo che la squadra conosce. A me piace, ma per sostenerlo bisogna avere giocatori al massimo della forma. Vediamo. Da 3 a 4 in difesa? La squadra sa giocare anche così, come ha dimostrato spingendo alla disperata nella partita con il Modena".

Primo ko difficile da digerire? "Ma io alla squadra ho fatto i complimenti - ha sottolineato - perché anche in dieci ha fatto di tutto per rimettere a posto il risultato. Abbiamo preso un altro gol e rischiato di prenderne un terzo. Ma c'eravamo e sotto l'aspetto della grinta e dell'orgoglio la squadra mi è piaciuta". Problemi in attacco? "È chiaro che senza Pavoletti è più difficile - ha ammesso l'allenatore - ora abbiamo Prelec: ha fatto bene con la Primavera della Sampdoria, ha fatto bene in Austria, ora deve superare un esame in più".

Parole dolci per il giovane play Carboni e per Obert: "Mi piace Carboni, gioca a due tocchi, verrà con noi in ritiro.

Obert? Si sta riprendendo, ha buone possibilità di giocare, ma devo sempre fare le ultime valutazioni prima della gara". Infine dal mistee un appello ai tifosi: "È una gara difficile, chiedo al pubblico di starci vicino come sa fare soltanto lui". (ANSA).



Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna