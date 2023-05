Ranieri chiama a raccolta i tifosi del Cagliari: "Venite all'allenamento, non ho parole per ringraziarvi"

“Io non ho più parole per ringraziarli, li aspettiamo giovedì pomeriggio qua. Facciamo allenamento per loro come avevo promesso. Alle 18:30, speriamo vada bene”. A dirlo è il mister rossoblù Claudio Ranieri. Squadra e tifosi, galvanizzati dopo la vittoria per 3-2 sul Parma, sono pronti a sfidare i gialloblù nel ritorno dei playoff promozione sabato sera, alle venti e trenta, al Tardini. E il primo giugno i cancelli della Unipol Domus saranno spalancati, di pomeriggio, per accogliere famiglie e ultras, tutti uniti per spingere ancora di più i giocatori del Cagliari verso il ritorno in serie A.