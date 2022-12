Ranieri al Cagliari, stallo sull’ingaggio e i rinforzi per la squadra: trattativa serrata

Claudio Ranieri non ha detto ancora sì a Giulini e al Cagliari. Oggi potrebbe essere l’ennesima giornata decisiva o l’ennesimo buco nell’acqua, perché dopo la toccata e fuga giornaliera di Tommaso Giulini nella Capitale, chi si occupa di gestire l’eventuale accordo tra il tecnico romano e i rossoblù ha incontrato il direttore sportivo Bonato e l’amministratore delegato Catte: stallo quasi totale su due punti fondamentali, l’ingaggio e le richieste di rinforzi avanzate da Ranieri per non rischiare di avere tra le mani una squadra non competitiva.

L’obbiettivo unico è il ritorno in serie A, il girone d’andata di B è stato disastroso e una vittoria contro il Cosenza non porterebbe chissà quali benefici. In panchina, a Santo Stefano, ci sarà Roberto Muzzi. Con i tifosi che sperano di trovare sotto l’albero di Natale Sir Claudio.