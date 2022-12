Claudio Ranieri non è il nuovo allenatore del Cagliari. Meglio, non ancora: l’incontro con Tommaso Giulini a Roma non ha portato alla firma del contratto o a un accordo definitivo, il patron rossoblù atterra in serata a Elmas senza la certezza di aver riportato nell’Isola Sir Claudio. E il problema è legato all’ingaggio. Alcuni rumors portano a un’ipotesi di ingaggio lunga sino al 2024, con tanto di bonus in caso di promozione in serie A. Che sarebbe il minimo, dopo un girone d’andata di B disastroso, o quasi. Nulla di fatto, insomma, sotto il cielo della Capitale. Giulini ha dispensato qualche sorriso all’aeroporto di Elmas, nient’altro. Sui social i tifosi sono sempre più scatenati, tutti premono per un ritorno di Ranieri, dopo trentuno anni, al Cagliari. Ma l’allenatore settantunenne vuole garanzie, questo è già stato accertato: una rosa competitiva, qualche acquisto efficace sin dal mese di gennaio per ridare grinta a tutto il gruppo.

E per puntare deciso a una scalata alla classifica, sinora impietosa per i sardi, della serie B. La telenovela prenatalizia va avanti domani, quando sono previsti altri contatti tra la società rossoblù e lo stesso Ranieri.

