Randagio si rifugia in chiesa a Senorbì, il parroco lo accoglie e la foto diventa virale

Da qualche ora gira sul web uno scatto che immortala un cane ben accomodato tra i banchi della parrocchia di Santa Barbara a Senorbì: a immortalare l’insolito fedele è proprio il parroco don Nicola Ruggeri che, nel suo profilo social, ironizza sull’accaduto.

Non ci sarebbe niente di strano, pensandoci bene, ma l’episodio ha commosso centinaia di persone che hanno elogiato e ringraziato il parroco per la sensibilità mostrata. Il piccolo animale è un randagio di cui si occupano alcuni cittadini, sfamandolo e abbeverandolo. Un riparo provvisorio e poi va via, in giro, da altri umani che tra una coccola e una carezza si prendono cura di lui. E così ha fatto anche il sacerdote che, con un buon esempio, ha dimostrato che anche verso gli animali bisogna essere caritatevoli e pieni di spirito di umanità.