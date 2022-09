Raid nella notte in via Roma a Cagliari, i negozianti ai vandali: “Risarciteci o vi denunciamo”

Serrande di almeno 3 diverse attività sono state imbrattate con la vernice spray. Questa la sorpresa che i titolari dei negozi di via Roma (tra via Sassari e via La Maddalena) hanno trovato stamattina. Dalle immagini catturate dalle videocamere di sorveglianza si evince che i responsabili sono alcuni giovani che hanno agito indisturbati ieri notte intorno alle 23.