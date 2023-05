Raid dei vandali in via Irlanda a Quartu, nel rione di Pitz’e Serra. Due auto, una Volkswagen Golf e un Bmw sono stati presi di mira dai ladri: vetri spaccati, finestrini forzati e oggetti rubati. Entrambe le vetture, stando a quanto si apprende, erano nei parcheggi condominiali. In almeno un caso sono stati rubati tutti gli sportelli, col favore delle tenebre. I proprietari delle macchine hanno chiamato il 112 e i carabinieri sono già al lavoro per cercare di rintracciare i responsabili.