Rai: nasce nuovo sito web per Tgr Sardegna - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 30 APR - La Testata giornalistica regionale della Sardegna si fa in tre. E aggiunge un nuovo tassello, tutto digitale, ai propri tradizionali appuntamenti radiofonici e televisivi, alle quattro edizioni quotidiane del giornale radio, ai telegiornali all'approfondimento mattutino di Buongiorno Regione.

Nasce un nuovo sito web dedicato, all'interno del neonato portale dell'informazione Rai, raggiungibile da qualsiasi dispositivo: pc, tablet e smartphone. L'indirizzo è www.tgr.rai.it/sardegna.

Si parte il 2 maggio ma dietro le quinte la redazione TGR da settimane lavora già a pieno ritmo, caricando contenuti anche inediti, pronti a viaggiare in tutto il mondo grazie alla forza della Rete. Aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti e inchieste, fotogallery e video, interviste, le segnalazioni degli spettatori e qualche perla recuperata dalle preziose teche. E ancora spazi dedicati alle rubriche nazionali. Tanti contenuti che si potranno ritrovare anche sul rinnovato account Twitter: @TgrRaiSardegna.

"Anche Cagliari e la sede distaccata di Sassari si mettono on line con il web, grazie alla disponibilità della redazione che ha raccolto la sfida - afferma il direttore della Tgr, Alessandro Casarin - presto saremo on line anche nelle Marche, in Campania e nel Lazio. Entro l'estate tutte le 24 redazioni saranno operative".

Sul nuovo sito saranno in primo piano le notizie del giorno, costantemente aggiornate: grande spazio, inoltre, ad approfondimenti e immagini esclusive per il sito, sul quale ci saranno anche i servizi dei Tg e delle rubriche, che si possono facilmente condividere. (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2022/04/30/rai-nasce-nuovo-sito-web-per-tgr-sardegna_f8b65c5b-0b47-4d18-8af0-ac2f63db03e7.html