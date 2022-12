Oristano

Si attende la conferma ufficiale dall’Assessorato della Sanità

Accordo tra la Regione e le parti sindacali sull’impiego dei medici di base per le inoculazioni dei vaccini antinfluenzali. L’intesa con l’Assessorato della Sanità guidato da Carlo Doria è stata raggiunta nei giorni scorsi.

Il documento ricalca quello firmato nell’autunno del 2021, sempre per i vaccini antinfluenzali. Quest’anno il via libera è arrivato in forte ritardo ed è stato preceduto da mesi di aperte polemiche tra la stessa Regione e i camici bianchi, che lamentavano il mancato rispetto degli accordi sottoscritti in precedenza.

Per questo motivo nei mesi scorsi i medici di famiglia avevano minacciato di non partecipare attivamente alla campagna vaccinale, in seguito ai ritardi nei pagamenti.

Già da diverse settimane i medici di medicina generale avevano iniziato comunque a vaccinare i propri pazienti più fragili.

Lunedì, 5 dicembre 2022

