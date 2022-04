Si è costituita la ragazza che stanotte ha investito con la propria auto un giovane in via Newton. Si tratta di una ventenne, cagliaritana, incensurata e che si è costituta oggi nella sede della squadra mobile. Lei era alla guida dell’auto pirata. Sarà denunciata per lesioni colpose e omissione di soccorso. L’auto è stata posta sequestro e la polizia scientifica sta effettuando i rilievi.

Il giovane è stato trasportato all’ospedale Brotzu in codice rosso ed è ricoverato in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita.

