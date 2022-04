La discoteca Soho chiusa per un mese. Dopo il grave fatto della nottata del 1° aprile scorso, durante una serata danzante presso la discoteca Soho, dove è avvenuto il ferimento di un giovane avventore a mezzo di un coltello, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale hanno notificato al titolare dell’esercizio pubblico la chiusura del locale per 30 giorni. Il provvedimento, emesso dal Questore di Cagliari, che non ha carattere sanzionatorio ma solo cautelare, sospende per ragioni di ordine e sicurezza pubblica la licenza ed è scaturito a seguito degli accertamenti compiuti subito dopo il fatto dagli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale.

