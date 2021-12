Ragazzino scompare a Villacidro: ritrovato nel cortile della scuola

Scattato l'allarme in paese per tutta la mattinata, si era allontanato da casa della madre per raggiungere il padre ma ha fatto tappa nell'edificio scolastico

VILLACIDRO. Allarme a Villacidro per tutta la mattinata a causa della scomarsa di un ragazzino di 12 anni. Il bambino sembrava scomparso nel nulla. E' stato poi ritrovato mentre giocava tranquillamente nel cortile della scuola. Il ragazzino era uscito dalla casa in cui abita con la madre intorno alle 10 per andare dal padre (la coppia non vive assieme), ma lì non è mai arrivato e nessuno lo ha più visto. Oltre ai familiari, avevano avviato prontamente le ricerche i carabinieri della stazione e della Compagnia, la Polizia locale, la protezione civile e la compagnia barracellare. Le ricerche sono state estese al centro abitato, in casa di amichetti, in periferia, nei parchi comunali e sulla strada per Monti Mannu e Villascema. Poi il lieto fine nel cortile della scuola media numero 1. (l.on.)

Fonte: La Nuova Sardegna